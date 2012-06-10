Лікар Тимошенко обстежить жорстоко побиту Сашу Попову

Німецький лікар із клініки «Шаріте» Лутц Хармс сьогодні у Миколаєві проведе обстеження жорстоко побитої Олександри Попової у лікарні швидкої допомоги, аби прискорити її перевезення до клініки «Шаріте».

Про це повідомив лідер Європейської партії України, народний депутат України Микола Катеринчук, який взяв на себе усі фінансові витрати стосовно візиту Л.Хармса, поінформували УНІАН у прес-службі ЄПУ.

Цього ж дня лікар Л.Хармс відбуде до Німеччини.

«Ми свідомо запросили Лутца Хармса до Миколаєва, аби в такий спосіб прискорити вивезення Олександри Попової на лікування до Німеччини. На жаль, цей процес наразі гальмується через бюрократичні та фінансові питання», - сказав М.Катеринчук.

За його словами, після огляду О.Попової лікар Л.Хармс зможе зробити офіційну заяву для ЗМІ і «в такий спосіб розвіяти усі домисли стосовно її транспортування до німецької клініки».

Як повідомлялося, лікар з берлінської клініки "Шаріте" Л.Хармс проводив курс лікування екс-прем`єра України Юлії Тимошенко в центральній клінічній лікарні № 5 Харкова.

Довідка УНІАН. В ніч на 10 березня О.Попову в одному з барів Миколаєва по-звірячому побив 22-річний місцевий житель. Дівчина три місяці перебувала в стані коми.

