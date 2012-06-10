У Луцьку обвалився 5-поверховий будинок: знайшли загиблого

У Луцьку під завалами зруйнованого житлового будинку виявлено тіло загиблого мешканця.

Про це УНІАН повідомили у пре-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

Ще одну жінку зі струсом головного мозку доставлено в другу міську лікарню. Стан здоров`я – середнього ступеню тяжкості. Загиблий і постраждала були мешканцями однієї квартири.

Тривають пошуки ще однієї людини.

Вирішується питання відселення 76 мешканців постраждалих квартир. В готелі «Світязь» у Луцьку зарезервовано 30 готельних номерів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 04.25 в Луцьку по вул. Рівненська, 109, в п`ятиповерховому житловому будинку (1971 року забудови) між першим та другим під`їздами сталося раптове руйнування несучих конструкцій з першого по п`ятий поверхи.

Внаслідок обвалу зруйновано 8 квартир. Підрозділи МНС врятували 18 осіб.

Нині проводиться розбір завалів. Причина події встановлюється.

Раніше МНС повідомляло про одного постраждалого и двох зниклих без вісти.

