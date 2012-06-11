На Хмельниччині корова вбила 48-річну жінку
09:07, 11 червня 2012Новини регіонів
0
Померла в кареті "швидкої"
На Хмельниччині 48-річну жительку села Стріхівці Ярмолинецького району вбила корова.
Як повідомили кореспондентові УНІАН в оперативно-координаційному центрі територіального управління МНС в області, трагедія сталася минулої доби.
Потерпіла жінка від отриманих травм померла в кареті швидкої допомоги.
Наразі тіло громадянки направлено до Ярмолинецької судово-медичної експертизи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter