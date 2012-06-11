На Хмельниччині корова вбила 48-річну жінку

Померла в кареті "швидкої"

На Хмельниччині 48-річну жительку села Стріхівці Ярмолинецького району вбила корова. Як повідомили кореспондентові УНІАН в оперативно-координаційному центрі територіального управління МНС в області, трагедія сталася минулої доби. Потерпіла жінка від отриманих травм померла в кареті швидкої допомоги. Наразі тіло громадянки направлено до Ярмолинецької судово-медичної експертизи.

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