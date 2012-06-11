На Хмельниччині під обвалом стіни загинула дитина

У п’ятницю о 21.10 у с. Чотирбоки Шепетівського району Хмельницької області на території будівлі, що не експлуатується, сталося обрушення стіни.

Як повідомляє прес-служба МНС, одна дитина (2001 р. н.) загинула, а ще одну дитину (1999 р.н.) госпіталізовано до центральної районної лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.