На Чернігівщині вітер пошкодив дахи понад 50 будівель

У шести районах Чернігівської області сильний вітер пошкодив дахи понад 50 будівель.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, 10 червня внаслідок складних погодних умов (дощ, грози, пориви вітру сильного вітру), за попередніми даними, було пошкоджено дахи 53 будинків і споруд на території Куликівського, Менського, Сосницького, Ніжинського, Бобровицького, Корюківського районів, у тому числі 47 приватних будинків, 2 шкіл, а також будинку культури, сільської ради, дитсадка і пожежної команди.

Внаслідок падіння придорожніх дерев було перекрито рух транспорту по автодорогах: Корюківка – Щорс, Корюківка – Мена (Корюківський район); Куликівка – Кладьківка – Хабалівка (Куликівський район); Оболоння-Понорниця, дорога від московської траси до Коропа (Коропський район).

Повалено близько 600 дерев у Куликівському районі. Значна кількість дерев повалена біля автодороги М-2 Київ – Москва (від 40-го до 70-го км) на території Ніжинського та Борзнянського районів, понад 50 дерев впало у смт Сосниця. Роботи з розчищення доріг від повалених дерев проведено, рух автотранспорту відновлено.