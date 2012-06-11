Причиною обвалу будинку в Луцьку стала службова недбалість

Прокуратура Волині заявляє, що причиною обвалу будинку на Рівненській, 109, в Луцьку стала службова недбалість чиновників міськради.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури, переданому УНІАН прес-секретарем прокурора Волині Наталкою Мурахевич.

Зокрема, прокурорська перевірка встановила, що в травні цього року на місці обвалу на рівні першого поверху відбулася часткова руйнація несучої стіни. Однак службові особи Луцької міськради, неналежно виконуючи свої обов’язки, вчасно не вжили заходів щодо обстеження будинку, встановлення причин руйнації та проведення ремонту, підкреслили в прокуратурі.

У зв’язку з цим прокуратура Луцька порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості службовців Луцької міської ради, що спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Луцьку о 04.25 між першим та другим під`їздами будинку на вулиці Рівненській, 109, сталося раптове руйнування несучих конструкцій з першого по п`ятий поверхи.

Загинули двоє осіб.

Зруйновано 8 квартир. Наразі там триває розбір завалів.