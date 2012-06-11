Обставини руйнування будинку в Луцьку з’ясують рівненчани

Обставини руйнування будинку в Луцьку будуть з’ясовувати рівненські фахівці, які й зроблять експертний висновок щодо подальшого проживання у ньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо після засідання комісії, яка з’ясовувала причини аварії.

Загалом, експертиза триватиме протягом трьох днів, після чого й буде визначено причини обвалу будинку. Наразі є декілька версій: можливе порушення під час спорудження будівлі, перепланування підвалів, куди поки що немає доступу та інші, повідомили у прес-службі міськради.

«Ми зараз працюємо над усіма версіями», - зауважив міський голова Микола Романюк.

За його словами, завтра на місці події експерти оглядатимуть квартири будинку, що зазнав руйнації.

Також, як зазначено в повідомленні, сьогодні до кінця дня будуть завершені роботи з відновлення водо- та енергопостачання в будинку. У третьому та четвертому під’їздах загрози життю мешканців немає, проте люди висловлюють побоювання залишатися в будинку.

До речі, на деякий час роботи з розчищення завалу були призупинені, оскільки працівники МНС укріплювали одну зі стін будинку, після чого роботи продовжились.

Наразі мешканців перших двох під’їздів поселили у готелі «Світязь».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Луцьку о 04:25 між першим та другим під`їздами будинку на вулиці Рівненській, 109, сталося раптове руйнування несучих конструкцій з першого по п`ятий поверхи.

Зруйновано 8 квартир. У будинку всього 6 під’їздів.