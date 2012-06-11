На Прикарпатті у 5 селах було підтоплено 113 будинків

У неділю о 20.00 внаслідок сильного дощу у 5 селах Тлумацького та Коломийського районів Івано-Франківської області (Вікняни, Кутище, Грушка, Отинія та Закрівці) сталося часткове підтоплення 113 приватних житлових будинків і 125 присадибних ділянок.

Як повідомляє прес-служба МНС, станом на 7.00 понеділка з 92 житлових будинків та 110 присадибних ділянок вода зійшла самостійно (залишилися підтопленими 21 житловий будинок та 15 присадибних ділянок).

Підрозділами МНС та комунальними службами проводиться відкачування та відведення води.

У селі Вікняни працівниками МНС врятовано 19 та евакуйовано 103 місцевих жителів. Їх тимчасово відселено до родичів та сусідів.