У Криму жінка загинула, випавши з потягу

12:00, 11 червня 2012
Новини регіонів
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32-річна жінка

Жителька Криму загинула, випавши з поїзда.

Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, нещасний випадок стався 8 червня на станції "Урожайна" в Красногвардійському районі автономії.

32-річна жінка після інциденту була доставлена в лікарню, де від одержаних при падінні травм померла.

Обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

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