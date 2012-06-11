У Криму жінка загинула, випавши з потягу

Жителька Криму загинула, випавши з поїзда.

Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, нещасний випадок стався 8 червня на станції "Урожайна" в Красногвардійському районі автономії.

32-річна жінка після інциденту була доставлена в лікарню, де від одержаних при падінні травм померла.

Обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи.