У Криму жінка загинула, випавши з потягу
12:00, 11 червня 2012Новини регіонів
0
32-річна жінка
Жителька Криму загинула, випавши з поїзда.
Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, нещасний випадок стався 8 червня на станції "Урожайна" в Красногвардійському районі автономії.
32-річна жінка після інциденту була доставлена в лікарню, де від одержаних при падінні травм померла.
Обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter