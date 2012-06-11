У Києві на час Євро-2012 встановлять мобільні туалети
12:29, 11 червня 2012Новини регіонів
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У місцях паркування транспорту
У Києві на час Євро-2012 встановлять мобільні туалетні кабіни у місцях паркування транспортних засобів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, підписано відповідне розпорядження міськдержадміністрації.
Згідно з документом, спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд» визначено виконавцем робіт із тимчасового розміщення мобільних вбиралень та їхнього обслуговування.
Так, модульні кабіни розташують у Дніпропетровському, Одеському, Харківському, Чернігівському, Овруцькому, Ковельському та Житомирському напрямках. Загалом визначено близько 45 локацій.
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