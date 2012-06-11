Хмельниччина: дві неповнолітні дівчини потонули у ставку
12:44, 11 червня 2012Новини регіонів
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1998 року народження
На Хмельниччині водолази знайшли тіла двох дівчат, 1998 років народження, які потонули у ставку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, неповнолітні мешканки с. Бригидівка, Барського району Вінницької області потонули ввечері 10 червня у ставку поблизу с. Зоряне Віньковецького району під час святкування разом з однолітками дня народження.
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