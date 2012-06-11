У Рівному заблукав уболівальник зі Швеції

У Рівному міліція знайшла уболівальника зі Швеції, який заблудився.

Як повідомляє Сектор у зв’язках з громадськістю Управління МВС України у Рівненській області, 10 червня адміністратор готелю «Мир» повідомила міліцію, що напередодні близько 22.00 пішов погуляти містом 37-річний громадянин королівства Швеції Крістіан Чивіберг, який не повернувся у номер навіть наступного дня.

До України група вболівальників зі Швеції прибула 9 червня через митний перехід «Ягодин», що на Волині, на двох автобусах «Мерседес». 35 іноземців оселилися у готелі «Мир», аби наступного дня виїхати до Києва на матч між збірними України та Швеції. Ввечері після приїзду з 22.00 до 23.00 К.Чивіберг відпочивав разом із товаришами у кафе, звідки пішов у невідомому напрямку.

Про зникнення шведа було негайно проінформовано увесь особовий склад міліції. В ході проведення оперативно-розшукових заходів місцезнаходження вболівальника вдалось встановити. Близько 13.00 10 червня К.Чивіберга знайшли поблизу автовокзалу по вулиці Київській у Рівному. Жодних злочинів стосовно іноземця не вчинено.

О 13.50 К.Чивіберг разом з іншими уболівальниками виїхав до столиці.

«Після від’їзду вдячний швед залишив у міліції подяку за те, що його розшукали. Як з’ясувалось, посидівши у кафе, іноземець вийшов звідти і заблукав», - зазначається у повідомленні.