У львівській багатоповерхівці згорів ліфт

У Львові в 9-поверховому житловому будинку сталася пожежа у ліфтовій кабіні, внаслідок чого було задимлено кілька квартир на 7-му та 8-му поверхах.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС у Львівській області, пожежа сталася вночі. Вогнем було знищено ліфтову кабіну і двоє ліфтових дверей на сьомому та восьмому поверхах.

Під час гасіння пожежі працівники МНС врятували із задимлених приміщень 8 мешканців, у тому числі 5 дітей.

Постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.