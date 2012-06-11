Закарпатття: буревій пошкодив і позривав дахи 200 будинків

У Закарпатській області внаслідок буревію та зливи знеструмлено 12 населених пунктів, пошкоджені дахи 200 житлових будинків, адміністративних будівель, церков.

Про це сьогодні кореспондента УНІАН повідомили в Управлінні МНС України в Закарпатській області.

За даними управління, в ніч з 9 на 10 червня внаслідок буревію та злив з градом у селі Тур’я Бистра Перечинського району були частково пошкоджені дахи 194 житлових будинків та повністю зруйновані дахи 6 інших будівель і місцевої церкви.

Крім того, сильний вітер повалив понад 100 дерев на подвір`ях приватних домоволодінь та вздовж вулиць населеного пункту.

Через пошкодження ліній електропередач село було повністю знеструмлене, у даний час без світла ще залишаються 425 домогосподарств.

Також без електропостачання залишаються сім населених пунктів у Великоберезнянському районі.

Крім того, в смт. Великий Березний пошкоджено покрівлі будівель районної державної адміністрації, будинку культури, гімназії та загальноосвітньої школи. Уламки даху з будівлі агрофірми вітром віднесло на залізничні колії та пошкодило лінії електропередач.

Працівниками МНС спільно з аварійною бригадою залізниці полотно було розчищено від металевих конструкцій покрівлі. Рух потягів на даній ділянці залізничної станції смт. Великий Березний не припинявся.

Ліквідація наслідків негоди триває.