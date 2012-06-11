У Харкові з початку Євро-2012 за меддопомогою звернулося 79 осіб

З початку Євро-2012, протягом 7-10 червня, у Харкові за медичною допомогою до лікувальних закладів міста звернулося 79 осіб.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря Шурму.

За його даними, 32 особам знадобилась медична допомога на стадіоні «Металіст», у фан-зоні на площі Свободи - 45, у міжнародному аеропорту «Харків» та на залізничному вокзалі - по 1 особі.

20 осіб було госпіталізовано. Серед них 11 українців, 7 голландців, 1 австралієць та 1 росіянин.

Протягом 4 днів стадіон, фан-зону, аеропорт та залізничний вокзал Харкова обслуговував 21 автомобіль швидкої допомоги.