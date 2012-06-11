У Дніпропетровську у трамваї постраждали 10 осіб
Внаслідок займання пороху
10 осіб постраждали внаслідок раптового займання пороху, який перевозив у сумці один із пасажирів трамвая у Дніпропетровську - член громадської організації мисливців та рибалок.
Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, інцидент стрався сьогодні близько 13.30, при цьому трамвай був «набитий вщент пасажирами».
За попередньою інформацією, власник небезпечного вантажу придбав вибухонебезпечну суміш у капсулі до набоїв в мисливський крамниці «Беркут».
Причини займання пороху встановлюються, але фахівці не виключають, що це могло статися внаслідок або падіння сумки, або високої температури, або ж обох цих факторів.
Водночас, за даними джерела у правоохронних органах, сумка з порохом при повороті трамвая впала на підлогу, після чого стався вибух.
9 постраждалих пасажирів з опіками рук 1-2-го ступенів доставлені до опікового відділення міської лікарні № 2 Дніпропетровська.
Також після вибуху стало зле вагітній жінці, яка перебувала в іншій частині вагона.
Власник небезпечного вантажу дає свідчення у Бабушкінському райвідділі міліції Дніпропетровська.
За словами начальника УЗГ МВС України Володимира Поліщука, «безпосередньо власник небезпечного вантажу отримав опіки ніг».
Як сказав В.Поліщук, займання трамваю не сталося. На місці працюють слідчо-оперативні групи.
При цьому він зауважив, що кваліфікацію інциденту даватимуть органи прокуратури, але не виключено, що це може бути трактовано як нещасний випадок або необережне поводження з вибухонебезпечними чи легкозаймистими речовинами.
Також, повідомив В.Поліщук, слідство буде з’ясовувати, чи належним чином чоловік придбав порох і чому перевозив його без дотримання правил безпеки.