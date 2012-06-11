На Буковині блискавкою вбило чоловіка
16:27, 11 червня 2012Новини регіонів
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Повертався з риболовлі додому
На Буковині блискавкою вбило чоловіка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС України у Чернівецькій області, на полі у селі Ванчиківці Новоселицького району виявлено тіло чоловіка 1955 року народження.
У селянина, який повертався з риболовлі додому, влучила блискавка, від чого він помер на місці.
Тіло направили на судмедекспертизу в Новоселицю.
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