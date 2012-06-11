У Харкові чотири особи намагалися збути амфетамін

У Харкові затримано чотирьох місцевих мешканців, які намагалися збути амфетамін вартістю 1 млн грн.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За словами заступника начальника Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС України в Харківській області Сергія Поліщука, правоохоронці затримали двох 21-річних жінок та двох чоловіків віком 42 та 43 роки (усі раніше не судимі), які обґрунтовано підозрюються в торгівлі наркотиками.

С.Поліщук зазначив, що під час проведення обшуків та контрольних закупівель у підозрюваних вилучено близько 1 кг амфетаміну вартістю близько 1 млн грн. За його даними, амфетамін поставлявся до Харкова з Китаю.

У даний час продовжується робота, спрямована на виявлення та затримання інших осіб, причетних до скоєння даного злочину.

Стосовно трьох підозрюваних осіб обрано запобіжний захід – тримання під вартою, вони утримуються в СІЗО. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо четвертого підозрюваного.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), санкцією якої передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.