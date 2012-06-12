Чернігівщина: у 9 районах пошкоджено майже 500 будівель

10:38, 12 червня 2012
Новини регіонів
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Внаслідок сильного вітру

За уточненими даними, 10 червня внаслідок сильного вітру на території дев’яти районів Чернігівщини було пошкоджено дахи 496 будівель.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

За інформацією заступника начальника управління Володимира Дейнеки, найбільше будинків пошкоджено у Коропському районі (232), Куликівському і Корюківському (понад 80 у кожному).

"Сьогодні встановили реальну картину, що сталася. Проводяться відновлювальні роботи", - сказав В.Дейнека.

За його словами, відновлювальні роботи у приватному секторі виконуються силами господарів, щодо будівель соціального і культурного значення, то для їх відновлення будуть виділятися будматеріали з регіонального матеріального резерву.

"Заявки готують в райдержадміністраціях, їх будемо опрацьовувати у робочому режимі", - пояснив заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій.

На 14.00 без електропостачання на Чернігівщині залишалися мешканці понад 150 населених пунктів.

До ліквідації наслідків негоди залучено підрозділи МНС, аварійні бригади обленерго, ВАТ "Укртелеком" та комунальних служб.

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