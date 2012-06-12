У Донецьку ДАІшники довезли в аеропорт англійських уболівальників
...які запізнювалися на рейс
У Донецьку наряд Державтоінспекції довіз в аеропорт двох англійських вболівальників, які відстали від своєї групи і запізнювалися на рейс.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, завдяки правоохоронцям громадяни Великої Британії вчасно потрапили у літак.
У повідомленні також зазначається, що співробітники ДАІ вчора у Донецьку, перед матчем між збірними Англії та Франції, цілий день несли службу. Екіпажі патрульних автомобілів і мотоциклів супроводжували численні автобуси з організованими групами вболівальників, які приїжджали до міста.
Як повідомляв УНІАН, 11 червня у першому матчі групи D Євро-2012, що відбувся на стадіоні «Донбас Арена» у Донецьку, збірні Франції та Англії зіграли в нічию з рахунком 1:1.