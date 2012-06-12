У Луцьку стартувала акція «Чисте повітря».

Як повідомили УНІАН у Відділі інформаційної роботи Луцької міської ради, акція проводиться з метою зменшення антропогенного навантаження на атмосферне повітря стаціонарними та пересувними джерелами й триватиме до 11 липня.

У цей період на місцевих підприємствах при виїзді автомобільного транспорту на маршрут та на кінцевих зупинках маршрутних таксі, а також на вулицях міста буде здійснюватися виїзний контроль викидів відпрацьованих газів автомобільного транспорту. Заміри викидів забруднюючих речовин автотранспорту фіксуватимуться у відповідному акті. Потім здійснюватиметься лабораторний контроль якості повітря у пунктах моніторингу та на маршрутних постах.

При проходженні обов’язкового технічного контролю фізичним та юридичним особам, які є власниками транспортних засобів чи експлуатують їх, видаватимуть талон перевірки токсичності викидів двигуна автомобіля встановленого зразка.