На Дніпропетровщині в ДТП загинули 5 осіб

Сьогодні, 12 червня, у дорожньо-транспортній пригоді в Дніпропетровській області загинули 5 осіб, із них 3 громадян Росії.

Про це УНІАН повідомили в обласному Управлінні Державтоінспекції.

За даними ДАІ, трагедія сталася о 05.15 на 188 км автодороги Знам’янка-Луганськ-Ізварине. Водій автомобіля ВАЗ-21, 34-річний громадянин Росії, рухаючись з Кривого Рогу до Дніпропетровська, не дотримався безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де врізався в дерево.

Внаслідок ДТП водій та троє пасажирів автомобіля, в тому числі 4-місячна дитина, загинули на місці. Ще один пасажир від отриманих травм помер у кареті «швидкої допомоги».

За інформацією ДАІ, загибла жінка та немовлям були українцями, з Одеської області.