Житомирщина: чоловіка пограбував і намагався спалити пенсіонерку

На Житомирщині затримано чоловіка, який пограбував та намагався спалити пенсіонерку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила керівник Відділу зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, в одному з сіл Коростенського району уночі 8 червня до помешкання 75-річної пенсіонерки вдерся чоловік, який почав вимагати гроші та інші цінності, застосовуючи при цьому до літньої жінки фізичну силу та погрожуючи ножем. Після кількагодинних знущань нападник зв’язав жертву, поклав на диван, закидав подушками та ковдрами і підпалив відразу у декількох місцях будинок. Лише дочекавшись, доки вогонь достатньо розгориться, залишив оселю, прихопивши знайдені близько 200 грн, продукти харчування та спиртне, розповіла А.Ващенко.

Постраждалу жінку знайшли сусіди, які помітили пожежу, та викликали їй швидку. Згодом пенсіонерка змогла розповісти працівникам міліції, що з нею трапилось.

10 червня злочинця було затримано.

Проти нього порушено кримінальну справу відразу за декількома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст.187 (розбійний напад, поєднаний з проникненням у житло), ч. 2 ст. 15, п.6 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство з корисливих мотивів) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

За скоєне нападникові загрожує довічне позбавлення волі або ж ув’язнення на строк від 10 до 15 років, зазначила А.Ващенко.