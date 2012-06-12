У Харкові поблизу аеропорту перекинувся автобус
14:56, 12 червня 2012Новини регіонів
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Постраждала жінка
Поблизу міжнародного аеропорту «Харків» у дорожньо-транспортну пригоду потрапив пасажирський автобус «БАЗ».
Як повідомили кореспондентові УНІАН у харківському міському Управлінні ДАІ, аварія сталася сьогодні близько 10:30 в районі перехрестя вулиці Портової та проспекту Гагаріна.
Водій автобусу допустив наїзд на островок безпеки, внаслідок чого автобус перекинувся. На момент ДТП у салоні маршрутки знаходилося 5 пасажирів. Внаслідок аварії незначне забиття гомілки отримала 69-річна жінка, яка після огляду медиків була відпущена додому. Інші громадяни не постраждали.
Наразі проводиться перевірка, встановлюються усі обставини дорожньої пригоди. Рух транспорту по проспекту Гагаріна не обмежувався.
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