У Криму почали роздавати пільговикам соціальні карти

У Криму управління праці і соціального захисту населення почали роздавати громадянам пільгових категорій соціальні карти, які дають їм змогу купувати продукти і ліки із знижками до 7%.

Як повідомила прес-служба кримського уряду, дисконтні картки планують роздати більш як 500 тисячам жителів регіону, 11 червня їх вже одержали 3,5 тисяч жителів Сімферополя.

Співробітники управління праці і соцзахисту і волонтери разом із соцкартами видають брошуру з інформацією про проект і переліком магазинів - до програми приєдналися більш як 270 об`єктів торгівлі, сфер послуг і аптек.

"Дисконтну карту одержать 9 основних пільгових категорій громадян. Крім того, в регіонах Криму підготують додаткові списки громадян, які також стануть учасниками програми. До списку включать працівників охорони здоров`я, освіти, культури та інших сфер. Одержати карти кримчани зможуть в управліннях праці і соціального захисту за місцем проживання. Близько 60 тисяч ветеранів війни і праці одержать карти вдома", - повідомила прес-служба Радміну Криму.

Як повідомляв УНІАН, у Криму проживає майже 2 мільйони осіб.