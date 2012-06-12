На Вінниччині від отруєння алкоголем померли троє чоловіків

У м. Ладижин Вінницької області від отруєння алкоголем померли троє чоловіків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, трьох чоловіків, які разом вживали алкогольні напої, сьогодні вночі було доставлено в реанімаційне відділення з ознаками отруєння.

Стан потерпілих був тяжкий. Згодом чоловіки померли. Попередня причина смерті – алкогольне отруєння.

За даним фактом проводиться слідство.