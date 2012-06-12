У Тернополі водоканал можуть відключити від електропостачання

ВАТ «Тернопільобленерго» надало тиждень керівництву КП «Тернопільводоканал» для того, щоб погасити борг у 3,4 млн грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор енергозбуту ВАТ «Тернопільобленрго» Сергій Оляніцький, через заборгованість енергетики мали намір сьогодні знеструмити об’єкти водоканалу, про що попередили керівництво комунального підприємства. Однак під час сьогоднішньої зустрічі керівника ВАТ «Тернопільобленрго» з міським головою Сергієм Надалом було досягнуто домовленості про відстрочення терміну обмеження електропостачання для КП «Тернопільводоканал».

«Ми пішли на поступки і дали водоканалу термін до 19 червня. Якщо ж в зазначений термін борг не буде погашено, то ми змушені будемо діяти згідно з законодавством та обмежити електропостачання боржнику», – сказав С.Оляніцький.

За його даними, станом на 1 червня борг КП «Тернопільводоканал» сягнув майже 3,4 млн грн, причому тільки за травень цей борг збільшився на 825 тис. грн.

«Розрахунок підприємства за електроенергію становить лише 68% від спожитої. Така ситуація становить загрозу для своєчасних і повних розрахунків ВАТ «Тeрнопільобленерго» із ДП «Енергоринок», що може призвести до обмеження електропостачання всієї області», – зауважив С.Оляніцький.

За його даними, у травні найбільшим боржникам було тимчасово обмежено електропостачання, зокрема АТП 16154 (за борг у 10 тис. грн), ТОВ «Волхотен-граніт» (12 тис. грн), міському квартирно-експлуатаційному відділу (19 тис. грн).