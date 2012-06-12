На Луганщині вітрянка і скарлатина

У 17 групах дитячих дошкільних установ Луганської області запроваджено 11-денний карантин у зв`язку із збільшенням захворюваності на вітряну віспу і скарлатину.

Про це повідомили УНІАН у Луганській обласній СЕС, зазначивши, що за минулий тиждень відзначалося збільшення захворюваності на вітряну віспу і скарлатину.

Завідувач епідеміологічного відділу СЕС Спартак Гаврик не назвав точної кількості хворих, але сказав, що ситуація не критична. За його словами, "була захворюваність, коли закривали до 45 груп".