На Луганщині вітрянка і скарлатина
17:14, 12 червня 2012Новини регіонів
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Карантин у декількох дитсадках
У 17 групах дитячих дошкільних установ Луганської області запроваджено 11-денний карантин у зв`язку із збільшенням захворюваності на вітряну віспу і скарлатину.
Про це повідомили УНІАН у Луганській обласній СЕС, зазначивши, що за минулий тиждень відзначалося збільшення захворюваності на вітряну віспу і скарлатину.
Завідувач епідеміологічного відділу СЕС Спартак Гаврик не назвав точної кількості хворих, але сказав, що ситуація не критична. За його словами, "була захворюваність, коли закривали до 45 груп".
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