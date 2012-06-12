На Дніпропетровщині за підтримки Фонду «Розвиток України» відкриють 10 нових дитбудинків сімейного типу

У Дніпропетровській області за підтримки фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» до кінця цього року відкриють 10 нових дитячих будинків сімейного типу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Р.Ахметова «Розвиток України», про це було заявлено у ході круглого столу «Шляхи розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській області».

Захід відбувся у Дніпропетровську в рамках спільного регіонального проекту «Родина для дитини», створеного за ініціативи губернатора Дніпропетровщини Олександра Вілкула та Фонду Р.Ахметова.

Під час круглого столу фахівці обговорили питання системи розвитку сімейних форм виховання на Дніпропетровщині. На нараді були підбиті підсумки роботи регіонального проекту «Родина для дитини» за перші п`ять місяців 2012 року та визначені перспективи його реалізації до кінця 2012 року.

Як підкреслила заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Марія Пустова, у регіоні реалізується один з перших в Україні комплексних регіональних проектів, що спрямований на перехід від інтернатних форм виховання до сімейних.

«У рамках цього проекту за ініціативи губернатора Олександра Вілкула створюється сучасна система з розвитку сімейних форм виховання, в тому числі адресної роботи з дітьми та сім`ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, з метою недопущення соціального сирітства», - зазначила М.Пустова.

Керівник програм і проектів Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Дар`я Касьянова зазначила, що у рамках проекту «Родина для дитини», який Фонд реалізує разом з обласною владою, буде створено сучасний Центр для роботи із родинами, які опинилися у складних життєвих обставинах.

«Такий Центр буде відкрито наприкінці цього року. Концепція роботи закладу містить британський досвід, який акцентований на профілактиці та вирішенні проблем у родинах на ранніх етапах кризи», - повідомила Д.Касьянова.

Вона також запевнила, що до кінця року в області за підтримки Фонду Р.Ахметова відкриється 10 нових дитячих будинків сімейного типу.

«Для цього фонд «Розвиток України» придбає житло родинам або допоможе відремонтувати та обладнати їх власне. Ці десять сімей, які отримають фінансування, буде відібрано серед родин, які наразі проявили бажання та подали заявки на створення дитячих будинків сімейного типу», - сказала Д.Касьянова.

У свою чергу начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Ніна Тутова розповіла, що у 2011 році 494 вихованця інтернатів області усиновлено та влаштовано в сімейні форми виховання, це понад 20% дітей, які мешкали в інтернатних закладах.

«У 2012 році планується усиновити та влаштувати у сімейні форми виховання 20%, а це щонайменше 226 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, серед вихованців інтернатів області. За перші п`ять місяців 2012 року вже 172 вихованця інтернатних закладів усиновлено та влаштовано в сімейні форми виховання», - сказала Н.Тутова.

***Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» – неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду – працювати для людей, усуваючи причини актуальних суспільних проблем; впроваджуючи найкращий досвід, накопичений в Україні та за кордоном, створюючи унікальні системні рішення; домагаючись максимального результату кожним своїм проектом та дією.

Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога. Засновник Фонду – Р.Ахметов.