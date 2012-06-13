Чому обвалився житловий будинок в Луцьку?

Прокуратура Луцька розглядає кілька версій причин обвалу житлового будинку на вулиці Рівненській, 109.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби прокуратури Волинської області.

Зокрема, як зазначено в повідомленні, можливо, обвал стін у житловій п’ятиповерхівці могли спричинити: порушення правил проведення будівельних робіт при будівництві; порушення правил проведення будівельних робіт при реконструкції нежитлового приміщення – колишнього продовольчого магазину; неправильна експлуатація будинку комунікаційними системами та службова халатність з боку працівників ЖКП № 7 та Луцької міської ради при експлуатації будинку.

Для розслідування цього злочину створено слідчо-оперативну групу у складі працівників прокуратури Луцька та УМВС України у Волинській області. На цей час у рамках досудового слідства правоохоронці провели виїмку будівельної документації та призначили низку необхідних експертиз.

Окрім того, проводиться допит (у статусі свідків) мешканців зруйнованого будинку та інших осіб.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня о 04.25 між першим та другим під`їздами будинку на вулиці Рівненській, 109, у Луцьку сталося раптове руйнування несучих конструкцій з першого по п`ятий поверхи. Зруйновано 8 квартир. У будинку всього 6 під’їздів.

Загинули двоє пенсіонерів.

77 мешканців зруйнованого будинку поселені у готелі «Світязь». Всього на відселення планується 123 особи.