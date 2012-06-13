Морська вода біля всього побережжя Одеси придатна для купання
10:05, 13 червня 2012Новини регіонів
0
Заявляють в міській СЕС
Морська вода біля всього побережжя Одеси придатна для купання, заявляють в міській санепідемстанції.
Згідно з аналізами проб морської води, взятими фахівцями СЕС біля побережжя Одеси, перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено.
В Одеській міськСЕС уточнили, що «вода досліджувалася на рН, солоність, наявність в пробах нітратів, нітриту, фосфатів, загального заліза і нафтопродуктів».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter