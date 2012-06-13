Міліція спростовує інформацію про вибух в київському банку

Столична міліція спростовує інформацію у ЗМІ про вибух в одному з київських банків.

Як повідомив УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у місті Києві Ігор Міхалко, «ця інформація не відповідає дійсності».

Він пояснив, що окремі банки для виявлення можливих грабіжників застосовують практику провокацій, виставляючи муляжі або пачок з грошима, або кейси, у яких начебто знаходяться гроші, заряджаючи при цьому ці муляжі фарбою.

За словами І.Міхалка, так само було і в одному з київських банків, коли жінку-касира не попередили про вміст валізи. Відкривши її, касир була забризкана такою фарбою.