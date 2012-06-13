У Луцьку пацієнт геріатричного інтернату торгував наркотиками

У Луцьку 40-річний чоловік, перебуваючи у геріатричному будинку-інтернаті, налагодив канал збуту марихуани.

Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

За словами начальника відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України у Волинській області Василя Коваля, чоловік систематично продавав наркотичні засоби. Першу оперативну закупівлю правоохоронці здійснили у лютому 2012 року, після чого відстежували «діяльність» наркоторговця.

З’ясувалося, що такий бізнес чоловік поставив на професійну основу. Оскільки у будинок-інтернат можна потрапити шляхом вільного доступу, він безперешкодно збував наркотики всім бажаючим, зазначив В.Коваль.

При обшуку кімнати, де мешкав підозрюваний, міліціонери виявили ще 250 грамів готової до продажу марихуани.

За даним фактом триває перевірка. Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За скоєний злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.