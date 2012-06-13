У Києві 6 із 11 пляжів отримали санітарні паспорти

У Києві станом на 13 червня 6 із 11 міських пляжів, що готували до літнього сезону 2012 року, отримали санітарні паспорти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на КП «Плесо».

Зокрема, вже мають такі санпаспорти пляжі: «Дитячий» (отримав 18 травня), «Молодіжний» (21 травня), «Райдуга», «Тельбін», «Венеція» (24 травня), «Чорторий» (31 травня).

На інші 5 пляжів підприємство планує отримати санітарні паспорти поетапно (це пляжі «Передмістна слобідка», «Золотий», «Пуща-Водиця», «Вербний» та «Центральний»).

Як інформують у “Плесо”, наразі відновлено водопостачання на пляжах «Золотий» та «Центральний», фахівці на сьогодні вирішують питання щодо забезпечення водою пляжу «Пуща-Водиця». Проведені лабораторні дослідження проб питної води, води поверхневих водойм та піску (ґрунту).

На пляжах, які найчастіше відвідують кияни та гості столиці, зокрема на «Дитячому», «Молодіжному», «Центральному», «Тельбін» та «Венеція», проведено попередню часткову підсипку піску.

На пляжах та в зонах відпочинку додатково встановлено 27 мобільних туалетних кабінок та придбано 6 нових фонтанчиків для питної води. Функціонують 17 пунктів надання першої невідкладної допомоги, які забезпечені всіма необхідними медикаментами та дезінфікуючими засобами.