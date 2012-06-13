У Луганській області стався розлив 2 кг ртуті

У місті Антрацит Луганської області на Державній холдинговій компанії «Луганськвуглеремонт» стався розлив 2 кг ртуті на площі близько 20 кв. м.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Луганської облдержадміністрації, подія сталася вчора, 12 червня.

Розлив ртуті стався під час транспортування сейфа з неексплуатованого приміщення лабораторії заводу.

Підрозділом МНС проведено роботи з демеркуризації місця розливу. Адміністрацією заводу з представниками МВ ГУ МВС організовано охорону. Вирішене питання про вилучення ртуті представниками підприємства «Александра» (Алчевськ), яке має ліцензію на її транспортування і зберігання.