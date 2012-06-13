Житомирщина: поблизу села знайшли 14 мін часів війни

У Житомирській області чоловік знайшов поблизу села 14 мін часів війни.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Житомирській області.

Небезпечні знахідки - 14 мінометних мін та 2 ручні гранати часів Великої Вітчизняної війни - виявлено вчора, 12 червня, мешканцем села Волянщина Володарсько-Волинського району під час збирання металобрухту поблизу села.

Чоловік відразу ж повідомив про них службу цивільного захисту Володарсько-Волинського району.

Зараз міни і гранати огородили, їх охороняє міліція. Знешкодження вибухонебезпечних предметів заплановано на завтра.