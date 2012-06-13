Житомирщина: поблизу села знайшли 14 мін часів війни
15:13, 13 червня 2012Новини регіонів
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Збираючи металобрухт
У Житомирській області чоловік знайшов поблизу села 14 мін часів війни.
Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Житомирській області.
Небезпечні знахідки - 14 мінометних мін та 2 ручні гранати часів Великої Вітчизняної війни - виявлено вчора, 12 червня, мешканцем села Волянщина Володарсько-Волинського району під час збирання металобрухту поблизу села.
Чоловік відразу ж повідомив про них службу цивільного захисту Володарсько-Волинського району.
Зараз міни і гранати огородили, їх охороняє міліція. Знешкодження вибухонебезпечних предметів заплановано на завтра.
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