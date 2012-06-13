Полтавщина: під колесами потягу загинули двоє людей

У Полтавській області потяг смертельно травмував двох чоловік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі лінійного відділу міліції на станції Кременчук.

За їх даними, 12 червня о 18.30 біля зупинної платформи станції Маламівка перегону Крюків на Дніпрі - Бурти Південної залізниці електровозом вантажного потягу були смертельно травмовані невідомий чоловік і жінка. На вигляд їм близько 30-40 років.

Чоловік і жінка почали переходити колії по залізничному переходу, де в цей час по їхній парній стороні рухався вантажний потяг у напрямку ст. Бурти. Чоловік з жінкою стояли і чекали, поки він проїде, перебуваючи на рейках непарної колії, якими з іншого боку вже рухався вантажний потяг у напрямку ст. Крюків на Дніпрі. Машиніст цього потягу подавав звукові сигнали, застосував екстрене гальмування, проте трагедії уникнути не вдалося. Від удару чоловік і жінка дістали травми, не сумісні з життям.

Затримка руху потягу склала 17 хвилин.

Кременчуцька транспортна прокуратура і працівники лінійного відділу міліції на ст. Кременчук проводять перевірку наявності ознак злочину в діях бригади даного потягу і всі обставини цієї надзвичайної події.