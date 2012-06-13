У Києві закрито 14 небезпечних дитячих атракціонів

У Києві за втручання прокуратури закрито 14 небезпечних дитячих атракціонів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури з посиланням на заступника прокурора Києва Максима Могильницького.

«На нашу вимогу територіальним управлінням Держгірпомнагляду вже опломбовано 14 атракціонів, які не мають дозволів на їх експлуатацію», - підкреслив він.

За словами М.Могильницького, атракціони, технічний стан яких не перевірено, а вони продовжують працювати, виявлено у столичних парках «Нивки», «Воїнів інтернаціоналістів», розважальному центрі «Тропікал парк», Голосіївському парку культури і відпочинку імені М.Рильського.

Як сказав заступник прокурора столиці, в Голосіївському парку культури і відпочинку імені М.Рильського другий рік поспіль працюють атракціони, які не мають дозволів на експлуатацію, та технічний огляд яких після демонтажу і встановлення на новому місці не проводився.

«Про такі порушення було відомо контролеру Держгірпромнагляду, але замість того, щоб опломбувати ці атракціони, він просто склав про це акт перевірки. Атракціони як працювали без дозволів, так і продовжують свою роботу», - сказав заступник прокурора міста Києва.

З цього приводу прокурором Голосіївського району столиці внесено подання начальнику територіального управління Держгірпромнагляду з вимогою не тільки негайно усунути порушення під час експлуатації небезпечного устаткування, а й притягнути до відповідальності інспектора, з вини якого діти можуть опинитися в небезпеці.