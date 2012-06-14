5-річний хлопчик підпалив "Уайспірит": вогонь перекинувся на дитину

На Сумщині через необережне поводження з легкозаймистою речовиною 5-річна дитина отримала численні опіки ІІ-ІІІ ступеня.

Як сьогодні повідомляє прес-служба МНС України, нещасний випадок стався ввечері 12 червня у селі Курган Лебединського району.

Як з’ясувалося, хлопчик разом зі старшим братом грався на вулиці. Забавою для них був легкозаймистий розчинник «Уайт спірит». Наливши розчинник у відро, вони його підпалили. Від спалаху вогонь перекинувся на тіло хлопчика, внаслідок чого він отримав численні опіки.

Дитину відвезли до районної лікарні м. Лебедин, а звідти до Сумської обласної дитячої лікарні. На даний момент хлопчик знаходиться у реанімаційному відділенні, лікарі оцінюють стан здоров’я дитини як важкий.

