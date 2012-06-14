У Києві суперечка двох водіїв на дорозі закінчилася стріляниною

У Києві на Великій кільцевій дорозі біля супермаркету «Епіцентр» в Солом’янському районі двоє водіїв не поділили дорогу, в результаті чого один почав стріляти з травматичної зброї в іншого.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва, інцидент стався сьогодні близько 16.10.

За даними ДАІ, водій автомобіля «Мерседес» отримав поранення в живіт і був госпіталізований.

Водій автомобіля Honda CR-V, який здійснював постріли в напрямку «супротивника», зник з місця пригоди, однак був знайдений за місцем проживання в одному з будинків на вул. Клінічній. Допомогли очевидці, які запам’ятали номер його автомобіля.

Наразі правопорушника доставлено до Солом’янського райвідділу міліції для надання пояснень.

