У Києві суперечка двох водіїв на дорозі закінчилася стріляниною
09:16, 14 червня 2012Новини регіонів
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Не поділили дорогу
У Києві на Великій кільцевій дорозі біля супермаркету «Епіцентр» в Солом’янському районі двоє водіїв не поділили дорогу, в результаті чого один почав стріляти з травматичної зброї в іншого.
Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва, інцидент стався сьогодні близько 16.10.
За даними ДАІ, водій автомобіля «Мерседес» отримав поранення в живіт і був госпіталізований.
Водій автомобіля Honda CR-V, який здійснював постріли в напрямку «супротивника», зник з місця пригоди, однак був знайдений за місцем проживання в одному з будинків на вул. Клінічній. Допомогли очевидці, які запам’ятали номер його автомобіля.
Наразі правопорушника доставлено до Солом’янського райвідділу міліції для надання пояснень.
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