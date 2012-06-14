Вибухівки у центрі Києва не виявили

Правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик під час перевірки анонімного повідомлення про їх замінування.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС в Києві.

«Правоохоронці ретельно обслідували вказані невідомим місця та прилеглу до них територію. Підозрілих та вибухонебезпечних предметів виявлено не було», - підкреслюється в повідомленні.

Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання чоловіка, який здійснив хибне повідомлення про замінування. За цим фактом ведеться перевірка та вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за ст. 259 Кримінального кодексу України «завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності».

Як повідомляв УНІАН, о 16.30 по лінії «102» надійшло повідомлення від аноніма про закладення вибухової речовини у центрі Києва.

На місце негайно було направлено слідчо-оперативну групу, вибухотехнічну службу, кінологів та ряд інших оперативних підрозділів.