Ситуація щодо інфекційних хвороб моніториться цілодобово

У Харківській області на час Євро-2012 запроваджено цілодобовий моніторинг захворюваності населення на інфекційні хвороби.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної санітарно-епідеміологічної служби.

На час Євро-2012 посилено режим роботи санітарно-карантинних підрозділів в аеропорту «Харків» та у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка».

«Станом на 13 червня епідемічна ситуація на території області є контрольованою, стабільною, групових захворювань серед населення області, вболівальників та гостей чемпіонату на зареєстровано», - йдеться в повідомленні СЕС.