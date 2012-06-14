Автолюбитель отримав опік 99% шкіри, але залишився живий

У Генічеську Херсонській області автолюбитель під час ремонту «Волги» отримав опік 99% шкіри, але залишився живий, повідомляє прес-служба територіального Управління МНС України в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, 12 червня о 14.16 до пожежно-рятувального підрозділу райцентру надійшло повідомлення про те, що в приватному секторі по вул. Володарського горить автомобіль. На момент прибуття рятувальників салон легковика був повністю охоплений вогнем, а власник авто перебував поряд у вкрай важкому стані через отримані опіки.

За лічені хвилини рятувальники згасили займання, проте в результаті пожежі термічні опіки 99% тулуба, рук і ніг 3-го і 4-го ступеня, больовий шок отримав 49-річний власник "Волги". Постраждалого було госпіталізовано до реанімаційного відділення райлікарні, де зараз перебуває у важкому стані під апаратом штучного дихання.

Причина пожежі та збитки встановлюються.