За тиждень Євро-2012 до медиків звернулися 98 уболівальників

За тиждень роботи харківської фан-зони Євро-2012 на площі Свободи зафіксовано 98 звернень уболівальників по медичну допомогу.

Про це УНІАН повідомили у координаційному штабі з питань організації та функціонування фан-зони.

19 уболівальників госпіталізовано. Зокрема, 12 червня медики зафіксували 13 звернень (одного уболівальника було госпіталізовано), 13 червня - 30 звернень (6 уболівальників госпіталізовано).

Переважна більшість уболівальників зверталася до медиків зі скаргами на головний біль, порізи ніг, зафіксовані також випадки різного ступеня алкогольного сп’яніння, у двох фанів - тепловий удар.