Донеччина: лікарня повернула інваліду гроші за ліки
12:35, 14 червня 2012Новини регіонів
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Після прокурорського втручання
У Донецькій області після прокурорського втручання лікарня повернула інваліду війни 4 тис. грн, незаконно витребувані у нього за лікування.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Інваліду війни II групи, який перебував на лікуванні у Слов`янській міській лікарні, персонал медустанови, порушуючи чинне законодавство, відмовив у безплатних ліках і препаратах.
Прокуратура Слов`янська в інтересах ветерана подала позов до Слов`янського міжрайонного суду.
Рішенням суду вимоги прокуратури були задоволені в повному обсягу і з медичної установи на користь інваліда війни стягнуто кошти в сумі майже 4 тис. грн.
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