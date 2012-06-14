Донеччина: лікарня повернула інваліду гроші за ліки

У Донецькій області після прокурорського втручання лікарня повернула інваліду війни 4 тис. грн, незаконно витребувані у нього за лікування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Інваліду війни II групи, який перебував на лікуванні у Слов`янській міській лікарні, персонал медустанови, порушуючи чинне законодавство, відмовив у безплатних ліках і препаратах.

Прокуратура Слов`янська в інтересах ветерана подала позов до Слов`янського міжрайонного суду.

Рішенням суду вимоги прокуратури були задоволені в повному обсягу і з медичної установи на користь інваліда війни стягнуто кошти в сумі майже 4 тис. грн.