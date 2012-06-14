«Швидка» протаранила легковик: одна людина загинула

У Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля швидкої медичної допомоги та легковика.

На 475 км автодороги Київ–Харків–Довжанський водій «швидкої», під час транспортування хворої дівчини до лікарні, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «HYUNDAI ELANTRA», повідомляє прес-служба ДАІ МВС України.

Внаслідок ДТП одна з пасажирок «швидкої» загинула, а водій та ще двоє пасажирів цього ж автомобіля отримали тілесні ушкодження. Травм також зазнали водій та один пасажир автомобіля «HYUNDAI». Всі постраждалі були доставлені до медичних закладів м. Харків.

Наразі триває розслідування пригоди.