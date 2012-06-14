Мати зачинила 5 дітей у квартирі, а сама зникла

У Запоріжжі співробітники міліції врятували 5 дітей, яких мати залишила зачиненими в квартирі.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, інформація про те, що трапилося з дітьми, надійшла в міліцію від невідомого 13 червня пізно ввечері.

«Небайдужий чоловік не назвав себе, але повідомив, що в одній з квартир мати, яка давно зловживає алкоголем, залишила закритими п`ятеро малолітніх дітей, які вже тривалий час перебувають без нагляду і не годовані», - повідомили у ВЗГ, зазначивши, що на місце події терміново виїхали співробітники міліції, які із залученням співробітників МНС звільнили дітей і доставили до медичної установи.

Їх мати розшукується - вдома вона не з‘явилася дотепер, сказано в повідомленні.

У ВЗГ додали, що ця жінка 5 червня загубила одного з малюків, і його вдалося знайти тільки завдяки оперативності співробітників міліції у справах дітей.

Вирішується питання про притягання матері до відповідальності. Порушено питання про позбавлення її батьківських прав.