Інваліди у Києві зможуть отримати безоплатну юридичну консультацію

Сьогодні, 14 червня 2012 року, вперше розпочинаються безкоштовні юридичні консультації для людей з інвалідністю. Ці консультації проводить засновник благодійного фонду «Світло в темряві», інвалід з нарождення, юрист із 6-річною практикою, Богдан Геппа.

Консультації, на яких людям з інвалідністю допомагатимуть вирішувати різнотипні правові проблеми та роз’яснюватимуть їхні права, проходитимуть регулярно щовівторка та щочетверга з 11.00 до 14.00 години дня (за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 6, тел.: 093-788-36-16).

«Наша проблема не в тому, що у нас недосконале законодавство. Закони у нас хороші, направлені на соціальний захист людей з інвалідністю, - стверджує Б. Геппа. - Наша проблема в іншому: люди з інвалідністю не знають своїх прав та можливостей, які для них же забезпечує держава!»

