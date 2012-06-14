Тернопільщина: за 5 днів негода завдала 100 млн збитків

На Тернопільщині за п’ять днів негода завдала збитків 100 млн грн збитків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на сесії обласної ради повідомив начальник відділу управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації Ігор Любий.

За його даними, з 5 по 11 червня внаслідок сильного вітру знищено та пошкоджено покрівлю на 1 тис. 642 житлових будинках та на 47 об’єктах соціальної сфери.

Внаслідок сильних дощів розмито або знищено дорожнє покриття на площі 6,3 тис. кв. м. Наразі відновлено лише 2,6 тис. кв. м доріг.

«Негодою знищено 1 тис. га посівів у приватному секторі та 12 тис. га – в аграрних підприємствах. Збитки, завдані на присадибних ділянках у приватному секторі, склали 5,6 млн грн, аграріям завдано збитків на 92 млн грн, соціальній сфері – на 119 тис. грн», – повідомив І.Любий.

За його словами, з резервного фонду області на ліквідацію наслідків стихії виділено 1,4 тис. листів шиферу, тоді як всього потрібно 33,8 тис. листів.

«У районних резервах також бракує шиферу, тому ми підготували звернення до обласної ради та облдержадміністрації з проханням виділити кошти на закупівлю шиферу», – зауважив І.Любий.

За його словами, внаслідок негоди по області також було повалено чимало дерев та стовпів електропередач. Як наслідок, 8 сіл у Кременецькому районі досі перебувають без енергопостачання.