На Тернопільщині можуть заборонити продаж алкоголю 13-15 липня

Тернопільська обласна рада ініціює заборону продажу алкоголю в населених пунктах, якими пройдуть паломники всеукраїнської та молодіжної прощі до Марійського духовного центру у селі Зарваниця Теребовлянського району.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні депутатами обласної ради.

Місцевим радам усіх населених пунктів семи районів області рекомендовано внести на розгляд своїх сесій питання про заборону продажу алкоголю у роздрібній мережі у період з 13 по 15 липня.

Дану рекомендацію ініціювали голова облради Олексій Кайда, громадські та релігійні організації.

Відбудеться проща, присвячена 120-й річниці від дня народження патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого, 14-15 липня.

Як повідомляв УНІАН, минулого року під час прощі до Зарваниці вперше було заборонено продавати алкоголь у селах, через які традиційно йдуть паломники.

Марійський духовний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку на всеукраїнські прощі сюди приходять до 100 тисяч осіб.